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برلمان

بهاء الدين أبو شقة يقرر تعيين 5 مساعدين لرئيس الوفد

الأحد 26/مايو/2019 - 08:08 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصى
أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد قرارًا بتعيين 5 مساعدين لرئيس الوفد.

وشمل القرار تعنين كلا من محمد هاني دري عبد الغفار أباظة مساعدًا لرئيس الوفد لشؤون البحث العلمي، محمود سيف النصر مساعدًا لرئيس الوفد لشؤون المصالحات والتوفيق، ولاء الصبان مساعدًا لرئيس الوفد لشؤون تنمية الموارد المالية والاستثمار، أمل محمد رمزي محمد منير مساعدًا لرئيس الوفد لشؤون السياحة والآثار، وحيد رضا عبد الحليم إبراهيم البنا مساعدًا لرئيس الوفد للشؤون الاقتصادية.

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