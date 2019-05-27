ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الفساد والاستعمار.. رئيس الجمعية الإفريقية يكشف عقبات تمنع استفادة مصر اقتصاديا من إفريقيا

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:00 ص
السفير محمد نصر الدين
السفير محمد نصر الدين يتحدث لـ«صدى البلد»
مـــحـــمــــد مــجــــــدي - تصوير: أبانوب نبيل
قال السفير محمد نصر الدين، رئيس الجمعية الإفريقية في القاهرة، إن هناك العديد من العقبات التي تعرقل استفادة مصر اقتصاديا من إفريقيا بشكل كبير.

وأضاف «نصر الدين» في حوار لـ«صدى البلد» أن الأوروبيين نقلوا فساد المعاملات التجارية إلى إفريقيا، وبات الفساد المالي يتحكم إلى حد ما في منح الامتيازات الاقتصادية لبعض الأشخاص، كما أن الدول الإفريقية مرتبطة في استيراد السلع الاستراتيجية باتفاقيات مع المستعمر السابق، وعلى سبيل المثال لا يمكن استخراج النحاس في الكونغو نظرا لاحتكار بلجيكا هذا المجال باتفاقية مدتها 99 عاما، مؤكدا أن اختراق السوق الإفريقية اقتصاديا من قبل مصر ليس سهلا.

وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي له إنجازان منذ نشأته تحت اسم منظمة الوحدة الإفريقية في 25 مايو 1963، الأول هو أن آباء إفريقيا المؤسسين اتفقوا أن أحد أسباب تخلف القارة الإفريقية هو نزاعات الحدود؛ حيث إن الاستعمار حرص على إحداث إشكالية تتعلق بحدود الدول حتى تظل متنازعة فيما بينها، وفي 63 اتفق زعماء إفريقيا على الاعتراف بالحدود التي وضعها الاستعمار.

وأوضح أن الإنجاز الثاني للاتحاد الإفريقي هو عدم الاعتراف بأي انقلاب عسكري، فالسبيل الوحيد لتغيير السلطة في أي دولة إفريقيا هو الانتخابات، وهذا حد كثيرا من الحروب والاقتتال الشعبي في إفريقيا.

وأكد رئيس الجمعية الإفريقية في القاهرة أن أعضاء الاتحاد الإفريقي أيقنوا أن ما حدث بمصر في 30 يونيو ليس انقلابا، وأن تحرك الجيش المصري كان استجابة لمطلب شعبي، خصوصا في ظل رغبة الدولة المصرية للقضاء على الإرهاب.

وعن تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، أكد السفير محمد نصر الدين أن هذا يعد إنجازا كبيرا للدولة المصرية، لأن رئاسة الاتحاد تكون بالاختيار وليست بصورة دورية بين الدول الأعضاء، ونتيجة للجهد الدبلوماسي المبذول للتقارب مع إفريقيا، خصوصا جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي وجولاته في القارة السمراء، التي وصلت إلى 16 جولة ماضية.

ترشيحاتنا

يخلف 15 قتيلا شنقا وطعنا.. شغب في سجن برازيلي

فى مصر وبس.. الوحدة الوطنية تتجلى بين مسجد بن أبى بكر وكنيسة مارجرجس بالدقهلية

جروس خارج الزمالك .. رد فعل الجماهير على رحيل المدرب بعد التتويج بالكونفدرالية

شيفروليه تُعلن أسعار موديلات 2020 في مصر

مصطفى الفقي: ألقيت خطبة أمام أعداد كبيرة من الدجاج للتغلب على خجلي

#جددوا_عقد_جروس.. جماهير الزمالك تطالب بالتجديد لمدرب الأبيض

ads

ليس يوم الثلاثاء.. مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة حول أول أيام عيد الفطر.. فيديو

بعد خلعها الحجاب.. بسمة وهبة: أنا من أهم 3 مقدمات برامج في مصر.. فيديو

طارق حامد .. تعرف على رسالة جروس له عقب التتويج بالكونفدرالية

جروس خارج الزمالك .. أول تعليق للمدرب السويسري عقب التتويج بالكونفدرالية

لتفريج الكرب .. الافتاء تنصح بهذا الصلاة في رمضان

جروس خارج الزمالك .. رد فعل الجماهير على رحيل المدرب بعد التتويج بالكونفدرالية

أصيبت بالسرطان.. بسمة وهبة تكشف عن حالتها الصحية..فيديو

الأزهر يوصي بالدعاء في 3 ساعات كل يوم بالعشر الأواخر من رمضان

الأهلي يتصدر .. ترتيب الزمالك بين الأندية الأفريقية الأكثر تتويجا بالألقاب القارية

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل

فساتين زفاف النجمات فى مسلسلات رمضان 2019.. نادين نجيم تتألق .. والجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

هى عارفة نفسها.. بسمة وهبة تكشف حقيقة تعرضها لمحاولة اغتيال..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين زفاف النجمات فى مسلسلات رمضان 2019.. نادين نجيم تتألق .. والجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

مشجعو الزمالك في برج العرب تخطوا أعداد جماهير الأهلي .. اعرف التفاصيل

تحت الماء منذ 4500 عام .. اكتشاف مملكة غارقة بـ بريطانيا .. صور