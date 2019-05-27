الفساد والاستعمار.. رئيس الجمعية الإفريقية يكشف عقبات تمنع استفادة مصر اقتصاديا من إفريقيا

قال السفير محمد نصر الدين، رئيس الجمعية الإفريقية في القاهرة، إن هناك العديد من العقبات التي تعرقل استفادة مصر اقتصاديا من إفريقيا بشكل كبير.



وأضاف «نصر الدين» في حوار لـ«صدى البلد» أن الأوروبيين نقلوا فساد المعاملات التجارية إلى إفريقيا، وبات الفساد المالي يتحكم إلى حد ما في منح الامتيازات الاقتصادية لبعض الأشخاص، كما أن الدول الإفريقية مرتبطة في استيراد السلع الاستراتيجية باتفاقيات مع المستعمر السابق، وعلى سبيل المثال لا يمكن استخراج النحاس في الكونغو نظرا لاحتكار بلجيكا هذا المجال باتفاقية مدتها 99 عاما، مؤكدا أن اختراق السوق الإفريقية اقتصاديا من قبل مصر ليس سهلا.



وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي له إنجازان منذ نشأته تحت اسم منظمة الوحدة الإفريقية في 25 مايو 1963، الأول هو أن آباء إفريقيا المؤسسين اتفقوا أن أحد أسباب تخلف القارة الإفريقية هو نزاعات الحدود؛ حيث إن الاستعمار حرص على إحداث إشكالية تتعلق بحدود الدول حتى تظل متنازعة فيما بينها، وفي 63 اتفق زعماء إفريقيا على الاعتراف بالحدود التي وضعها الاستعمار.



وأوضح أن الإنجاز الثاني للاتحاد الإفريقي هو عدم الاعتراف بأي انقلاب عسكري، فالسبيل الوحيد لتغيير السلطة في أي دولة إفريقيا هو الانتخابات، وهذا حد كثيرا من الحروب والاقتتال الشعبي في إفريقيا.



وأكد رئيس الجمعية الإفريقية في القاهرة أن أعضاء الاتحاد الإفريقي أيقنوا أن ما حدث بمصر في 30 يونيو ليس انقلابا، وأن تحرك الجيش المصري كان استجابة لمطلب شعبي، خصوصا في ظل رغبة الدولة المصرية للقضاء على الإرهاب.



وعن تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، أكد السفير محمد نصر الدين أن هذا يعد إنجازا كبيرا للدولة المصرية، لأن رئاسة الاتحاد تكون بالاختيار وليست بصورة دورية بين الدول الأعضاء، ونتيجة للجهد الدبلوماسي المبذول للتقارب مع إفريقيا، خصوصا جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي وجولاته في القارة السمراء، التي وصلت إلى 16 جولة ماضية.