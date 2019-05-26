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أخبار البلد

إقامة أول قداس في كنيسة السيدة العذراء ولوقا الطبيب بـ جوسفورد الأسترالية

الأحد 26/مايو/2019 - 08:12 م
صدى البلد
كتب - سامح سلام
شهدت كنيسة السيدة العذراء والقديس لوقا الطبيب، بمدينة جوسفورد الأسترالية التابعة لإيبارشية سيدني، اليوم، صلاة أول قداس إلهي بها من بعد أن اشترتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

حضرت القداس، الذي صلاه نيافة الأنبا دانييل أسقف الإيبارشية، أربعون أسرة، وفرت عليهم الكنيسة الجديدة مشقة السفر -في السابق- إلى سيدني، في رحلة تستغرق ساعة ونصف الساعة ذهابًا ومثلها في الإياب، لصلاة القداس الإلهي في إحدى كنائس المدينة.

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