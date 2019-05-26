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اقتصاد

اعرف أسعار الذهب في ختام التعاملات.. وعيار 21 يسجل 602 جنيه

الأحد 26/مايو/2019 - 08:15 م
الذهب
الذهب
قسم الأقتصاد
شهدت أسعار المعدن النفيس "الذهب" أستقرارا اليوم الأحد 26 مايو 2019 فى ختام التعاملات بعد تراجعا سجله المعدن الأصفر بالأمس ، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 602 جنيه، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 518 جنيها.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 690 جنيها، أما سعر الجنيه الذهب فسجل 4816 جنيها والسعر العالمي 1277 دولارا للأوقية.

وتتغير أسعار الذهب وفقا لعدة عوامل من بينها الأسعار العالمية، وعملية العرض والطلب.

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