خالد الجندي يحذر أصحاب الأموال من إخراج الزكاة بهذه الطريقة.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه بالفقراء تُستمطر السماء وتتنزل بهم البركات والرحمات ويُستجاب بهم الدعاء وتحفهم الملائكة، لذا فإن دفع الزكاة لهم يكون غنيمة بالنسبة للإنسان.



وأوضح «الجندى» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد، أن بعض الناس يُخرجون الزكاة كأنهم يدفعون غرامة، مشيرًا إلى أن الزكاة غنيمة لابد أن يفوز بها الغنى وليست غرامة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مازالت أمتي بخير ما جعلوا الزَّكَاةُ مَغْنَمًا، ولم يجعلوها مَغْرَمًا».



وأضاف أن بالفقراء تستمطر بهم السماء وتتنزل بهم البركات والرحمات ويُستجاب بهم الدعاء وتحفهم الملائكة، لذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- رفض أن يسكنوا مثل بقية الأنصار وأسكنهم في بقعة عالية مرتفعة من الأرض وكأنها إشارة من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الفقراء في المجتمع المسلم أنهم سادة الناس وأعلى عند الله تعالى من الأغنياء، ولأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسكنهم في أعلى مكان، سُميوا بأهل الصُفة.