جمهور ميرهان حسين يهاجمها بسبب البوتكس وعباءة أفريقية .. صور

خضعت الفنانة ميرهان حسين لجلسة تصوير حديثة حيث ظهرت فيها مرتدية عباءة منقوشة بلوحات افريقية وفضلت أن تعقد جلسة التصوير وسط الأراضي الزراعية.وتلقت ميرهان عديد من التعليقات السلبية والايجابية حول الازياء التى ترتديها ولكن المفاجاة جاءت فى رد فعل الجمهور حول شكلها حيث قال البعض أنها خضعت لعملية البوتكس وهو ما تسبب فى تغيير بعض ملامحها لدرجة ان البعض شبهها بالمطربة اليسا.يذكر ان ميرهان حسين يعرض لها حاليا مسلسل "علامة استفهام" والذى تقوم ببطولته محمد رجب وهيثم أحمد زكى واخراج سميح النقاش.