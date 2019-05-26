حاجة تخوف.. نتائج نهضة بركان خارج أرضه فى الكونفدرالية مصدر قلق

دقائق قليلة تفصل منصات التتويج الأفريقية على إعتلائها بأقدام عربية، عقب لقاء إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، الذي ينطلق العاشرة مساء بستاد برج العرب، بحساب مجموع اللقاءين عقب فوز الفريق المغربي بلقاء الذهاب بنتيجة هدف نظيف.



و يستعرض "صدى البلد" مشوار الفريق الضيف فى مبارايات البطولة التي خاضها خارج أرضه، حيث كانت البداية فى لقاء دور الـ32 الأول أمام الاتحاد الليبي وحقق الفوز خارج الأرض بهدف دون رد، أما دور الـ32 الثاني فواجه جراف دي داكار السنغالي وتعرض خارج أرضه لهزيمة بهدفين دون رد، قبل الفوز في العودة بخمسة أهداف مقابل هدف.



ودور المجموعات حقق الفوز على الرجاء المغربي بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية، وتعرض لهزيمة أمام حسنية أكادير بهدف دون رد في الجولة الأخيرة، وتعادل بهدف مع فريق اوتوهو وتعرض للهزيمة أمام الصفاقسي التونسي في نصف نهائي البطولة بهدفين دون رد خارج الديار، قبل الفوز إيابًا بثلاثة أهداف نظيفة، لتصبح مجموعات لقاءاته خارج ملعبه، الفوز فى لقاءين، والهزيمة فى مثلهما، والتعادل فى لقاء وحيد، وهو ما يؤكد قوة الفريق الضيف خارج أرضه.

