تعليق مثير من منذر آل الشيخ على التقاط أردوغان صورا مع المثليين

أعرب رجل الأعمال السعودي منذر آل الشيخ مبارك عن استيائه من التقاط رجب طيب أردوغان رئيس تركيا لصور مع المثليين أثناء العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم.



وكتب آل الشيخ مبارك عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "اللهم لك الحمد ولك النعمة والحمدلله الذي أعزنا بدينه ثم بولاتنا، في وقت تنشر صور ولاتنا وهم يقضون العشر في مكة ويلتقون العلماء والدعاة ويتناولون الإفطار معهم ويحرصون على خدمة دينه، نجد غيرهم ينشر صورة وهو يتناول الإفطار مع المثليين وأمثالهم!! ارفع راسك انت سعودي".



جاء ذلك تعليقا على صور منتشرة للرئيس التركي بصحبة مجموعة من المثليين.



