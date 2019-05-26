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أخبار البلد

الري: إزالة 31 حالة تعد على نهر النيل في ثلاث محافظات اليوم

الأحد 26/مايو/2019 - 09:02 م
صورة ارشيفية - إزالة
صورة ارشيفية - إزالة
أ ش أ
نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري حملة مكبرة اليوم "الأحد" لإزالة التعديات على نهر النيل في نطاق محافظات الجيزة والقليوبية والمنيا.

وأسفرت الحملة عن إزالة 31 حالة تعد على مجرى نهر النيل؛ وبذلك يصبح إجمالي عدد التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 457800.

وتستمر وزارة الموارد المائية والري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".

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