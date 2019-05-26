طريقة تحضير الكاسترد بالبسكويت

يعد الكاسترد من أنواع الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، وذلك لطعمه اللذيذ، كما أنه يدخل في تحضير العديد من الحلويات المختلفة، ويمكن إعداده بعدة طرق وبنكهات مختلفة، وتزيينه بالمكسرات.



ونقدم إليك طريقة عمل كاسترد بالبسكويت



- المكونات



ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الكاسترد.

ست ملاعق كبيرة من السكر.

كوبان ونصف من الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ربع كوب من الزبدة.

علبة من البسكويت السادة.



طريقة تحضير الكاسترد

وضع البسكويت في وعاءٍ صغير وعميق، وتفتيته جيدًا، ليصبح ناعمًا.

وضع الزبدة في قدرٍ عميقٍ على نارٍ متوسطة الحرارة، وتركها لتذوب جيدًا.

إضافة البسكويت المفتّت إليها، وتحريكه مع الزبدة جيدًا مدّة لا تتجاوز الثلاثة دقائق، للتجانس التام.

رفع القدر عن النار، ووضع القليل من الخليط الناتج في قاع أكواب التقديم، وتوزيعه جيدًا.

وضع مسحوق الكاسترد، والفانيلا، والسكر في قدرٍ متوسطٍ، وضعه على نارٍ هادئة، وتركه مدّة قصيرةً.

إضافة الحليب بشكلٍ تدريجي إلى الخليط السابق.

ترك الخليط على نارٍ متوسطةٍ، ليغلي ويتماسك، مع الاستمرار في التحريك بين الفترة والأخرى.

رفع القدر عن النار، ووضع خليط الكاسترد فوق طبقة البسكويت.

ترك الأكواب جانبًا مدّةً لا تقلّ عن نصف ساعة تقريبًا، حتّى يبرد الكاسترد، وإدخالها في الثلاجة وتركها مدّة ساعتين، حتّى يجمد جيدًا.