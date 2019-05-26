الفقري تقرصه العقربة وهو في الطيارة.. تعليق مثير من أحمد السقا في ولد الغلابة

نشر النجم أحمد السقا، تغريدة له حول مسلسله الجديد "ولد الغلابة"، الذي يخوض به المنافسة الرمضانية لهذا العام.



وكتب "السقا" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في سلسلة تغريدات قائلًا: "‏الفقري تقرصه العقربه حتي لو كان في الطياره، ‏بتبني بيت مسلح يابدر ، ‏هو دا اللي سرك في بير ياصديق ‎#ولد_الغلابة



"ولد الغلابة" ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد احداثه علي الاثارة والتشويق، وهو نوع جديد يقدمه السقا فى الدراما التليفزيونية لأول مرة، حيث تسلط الشخصية التى يجسّدها فى المسلسل الضوء على إحدى القضايا الإجتماعية.



المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامى، ويشارك فى بطولته محمد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، ادوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، وأخرون، انتاج شركة المتحدين ميديا برودكشن "صباح اخوان"‎.