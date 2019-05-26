سقط عليه صندوق العدة.. مصرع ميكانيكي داخل ورشته في وادي النطرون

لقى ميكانيكي مقيم بوادى النطرون مصرعه إثر سقوط صندوق العدة فوق رأسه أثناء عمله بالورشة وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوصول إلى فتحى خ. ك.ال 26سنة-جثة هامدة عن طريق الإسعاف لمستشفى وادى النطرون المركزي.