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حوادث

ضبط عاطلين بـ 3.5 طربة حشيش وسلاح ناري في حملة أمنية بـ طنطا

الأحد 26/مايو/2019 - 09:21 م
صدى البلد
تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من ضبط عاطلين، بحوزتهما 3.5 طربة حشيش بقصد الاتجار، وسلاح نارى" فرد خرطوش" بقصد البلطجة وترويع المواطنين بطنطا

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بتمكن النقيب محمود عبدالجواد معاون مباحث القسم وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "أ.ح " 39 سنة عاطل وشهرته " كباكا" مقيم بمنطقة السلخانة، و"م.م " 31 سنة عاطل وشهرته " عصفورة" مقيم بمنطقة على أغا، وبحوزتهما ٣ طرب ونص حشيش بقصد الاتجار، وسلاح ناري "فرد خرطوش" وطلقة لذات العيار بقصد البلطجة وترويع المواطنين.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتحير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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