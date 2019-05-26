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فن

نوال الزغبي تهنئ الشعب الأردني بعيد الاستقلال الـ 73

الأحد 26/مايو/2019 - 09:21 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
محمد بدران
هنأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الشعب الأردني بعيد استقلال المملكة الـ73، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت في تغريدة لها: "‏كل عام و ‎#الأردن الغالية وأهلها الطيبين بألف خير ‎#عيد_الإستقلال‎#نوال_الزغبي".

وتحتفل الأردن بذكرى الاستقلال، في 25 مايو من كل عام، بعدما وافقت الأردن عام 1945 بنهاية الانتداب البريطاني والإعتراف بالأردن كمملكة مستقلة.



نوال الزغبي تهنئ الشعب الأردني بعيد الاستقلال الـ 73

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