كان نفسي أشوف رشدي أباظة.. غادة عبد الرازق توجه رسالة لـ إلهام شاهين

حلت النجمة غادة عبد الرازق اليوم ضيفة على برنامج "رسايل"، مع جيهان عبدالله على نجوم أف إم، للحديث عن دورها في المسلسل الذي يعرض حاليًا "حدوتة مرة" حيث قالت أنه شكل جديد ونوعية جديدة تقدم فيه دور الشر الناتج عن ما مرت به الشخصية من أحداث خلال المسلسل.



وقالت في رسالة تقدمها للجدة "غادة": "حياتي اتغيرت بأحفادي، وبحس إنهم حتة مني، وبيفكروني بنفسي لما باشوفهم بيقوفوا قدام المرايا ويرقصول ويغنوا"، ووجهت رسالة للفنانة "إلهام شاهين" عبرت فيها عن حبها لها، مؤكدة أنه لا توجد خلافات مطلقًا بينهما، وأعربت عن إعجابها بالراقصة سهير زكي وحبها الشديد لها.



واعتبرت أن مسلسل "السيدة الأولى"، هو من أهم أعمالها الدرامية التي تفتخر به كثيرًا، كما تعتبر مسلسل الكابوس من أهم أدوراها حيث مثلت بأدائها فقط، وعند سؤالها حال إمكانية وجود عمل قد يجمعها بالفنانة هيفاء وهبي أكدت أن هذا صعب الحدوث لأن كل منا له نجوميته الخاصة.



وعن الأدوار التي تتمنى القيام بها قالت أن تتمنى تقديم شخصية حتشبسوت أو شجرة الدر ولكنهما يحتاجان إلى إنتاج ضخم.



وأضافت أن الشخصية التاريخية التي تود مقابلتها هو الفنان رشدي أباظة أنها كانت تتمنى الوقوف أمامه.



ووجهت رسالة لنفسها قالت فيها: "خلي بالك من نفسك ومتلتفتيش للأحقاد من حواليكي وبصي لقدام".



يذكر أن برنامج "رسايل يذاع يوميا على إذاعة "نجوم إف.إم"، وتقدمه المذيعة جيهان عبد الله.

