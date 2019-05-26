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محافظات

حملة تموينية للمرور على مخابز مدينة الشهداء

الأحد 26/مايو/2019 - 09:05 م
حملة تموينية للمرور
حملة تموينية للمرور على المخابز بمركز ومدينة الشهداء
محمد امين
شن مجلس مدينة الشهداء بإشراف اللواء ضياء الدين حسب الله رئيس المركز والمدينة وبالتنسيق مع ناصر سليمة مدير عام ادارة تموين الشهداء.

وتم المرور على المخابز بلجنة من ادارة تموين الشهداء، وحررت 32 محضرا للمخابز المخالفة سواء فى نقص الوزن او المواصفات او عدم وجود المدير المسئول او عدم اعلان توقيتات الانتاج واعلان التسعيرة.

وحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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