هلال رمضان.. هل الشهر الكريم أيقونة للتفاؤل أم التشاؤم على الزمالك

تنطلق بعد قليل، مباراة الزمالك ونهضة بركان، في لقاء العودة في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، وذلك في العاشرة من مساء اليوم، وتعد تلك المباراة هي أول مشاركة للنادي الأبيض بنهائي البطولة بمسماها الجديد، حيث حصل على لقبها من قبل باسم كأس الكئوس الأفريقية فقط.



وقبل المباراة، بات هناك أمر يدعو للتفاؤل والتشاؤم بذات الوقت، حيث حينما حصد الزمالك لقب تلك البطولة كانت بشهر رمضان الكريم، وهذا ما يدعو للتفاؤل أما الأمر الذي يدعو للتشاؤم هو أن الزمالك حصد البطولة بعد أن خسر لقاء العودة أمام الفريق الكاميروني عام 2000 بنتيجة 0/2، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يحدث اليوم، فأي نتيجة غير الفوز بفارق هدفين ستؤدي لخسارة اللقب، ومن ثم يمني مشجعو الأبيض أنفسهم بحصد اللقب مجددا برمضان وعدم التعادل أو الهزيمة أو حتى الفوز بفارق هدف عدا 0/1 واللجوء لركلات الجزاء الترجيحية، علما بأن بطولة 2000 حسمت بركلات الترجيح.



وحذرت الأجهزة الأمنية في مدينة برج العرب جماهير الزمالك من استخدام الشماريخ "الألعاب النارية" خلال مباراة الزمالك ونهضة بركان، بلقاء العودة في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، التى ستقام فى العاشرة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب برج العرب، وناشدت قوات الأمن الجماهير عدم دخول زجاجات المياه والعصا العلم، إلى داخل المدرجات، تحسبا لأى أعمال شغب خلال المباراة.



كما ناشدت قوات الأمن الجماهير الالتزام بالتعليمات الأمنية، والدخول من الأبواب المحددة للجماهير، والخضوع للتفتيش بشكل طوعى شامل، وعدم حمل لافتات تسيء لأحد، وعدم حمل شماريخ أو ألعاب نارية، وعدم الاحتكاك بالفريق الضيف، والبعد عن الهتافات المسيئة، وعدم التجمهر أمام أبواب الاستاد قبل وبعد المباراة، وذلك خلال مباراة الزمالك ونهضة بركان، بلقاء العودة في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.



تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية، فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، إلى ملعب برج العرب من أجل متابعة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفيدرالية الأفريقية.



ويدخل الزمالك مباراة اليوم رافعا شعار "لا بديل عن الفوز" من أجل انتزاع اللقب الأفريقى الكبير والذى يعد قبلة الحياة للفريق الأبيض من أجل العودة بقوة إلى التربع على عرش الكرة السمراء بعد غياب دام لـ 16 عاما.



وفتح ملعب برج العرب أبوابه أمام جماهير الزمالك فى الثالثة عصر اليوم، وحدد مسئولو الأمن إغلاق بوابات الاستاد فى التاسعة مساءً قبل بدء اللقاء بساعة، حسب ما هو متفق عليه فى الترتيبات الأمنية الخاصة بالمباراة فى الاجتماع الأمنى والفنى، وقرر مسئولو ملعب برج العرب دخول جماهير الزمالك من 9 بوابات لاستاد برج العرب تسهيلا على الجماهير.