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محافظات

جرافيتي محمد صلاح يزين جدران كوبري المعرض في طنطا .. صور

الأحد 26/مايو/2019 - 09:20 م
جرافيتي محمد صلاح
جرافيتي محمد صلاح
أحمد على
شهدت منطقة المعرض بمدينة طنطا في محافظة الغربية اليوم الأحد، نجاح العشرات من مبدعي الرسم في تدشين رسم جرافيتي الفرعون محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني والمحترف فى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، كما أقبلوا على رسم جرافتي آخر للملكة نفرتيتي ملكة مصر في العصر الفرعوني.

كما زينت جدران مدارس وكثير من الأماكن العامة، برسومات محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وهو ما لاقي استحسان أبناء الشارع الغرباوي.

يذكر أن محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، أطلق اسمه "مومو" الكرة المصري على شارع النادي تخليدا لقيادته منتخب الوطني للصعود لمونديال كأس العالم بروسيا 2018.
جرافيتي محمد صلاح يزين جدران كوبري المعرض في طنطا .. صور
جرافيتي محمد صلاح يزين جدران كوبري المعرض في طنطا .. صور
جرافيتي محمد صلاح يزين جدران كوبري المعرض في طنطا .. صور

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