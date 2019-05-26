نسيوا باسوورد التابلت .. موقف غير متوقع لطالبين في أولى ثانوي داخل لجنة الامتحان

تلقت اليوم غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، بلاغا يفيد بتعرض طالبين في أولى ثانوي في إحدى لجان امتحانات أولى ثانوي بمحافظة الأقصر اليوم لموقف غير متوقع ، حيث نسوا باسورد التابلت الخاص بهم.



وقالت الغرفة إنه على الفور تواصلت غرفة العمليات مع الشركة المختصة بالتابلت ، وتم حل المشكلة وإرسال كلمة السر للطلاب للتمكن من أداء الامتحان.



وكان قد أدى صباح اليوم طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الرياضيات في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، ذلك في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019.



وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ 585,980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.