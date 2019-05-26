ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

نسيوا باسوورد التابلت .. موقف غير متوقع لطالبين في أولى ثانوي داخل لجنة الامتحان

الأحد 26/مايو/2019 - 09:18 م
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
ياســـمين بدوي
تلقت اليوم غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، بلاغا يفيد بتعرض طالبين في أولى ثانوي في إحدى لجان امتحانات أولى ثانوي بمحافظة الأقصر اليوم لموقف غير متوقع ، حيث نسوا باسورد التابلت الخاص بهم.

وقالت الغرفة إنه على الفور تواصلت غرفة العمليات مع الشركة المختصة بالتابلت ، وتم حل المشكلة وإرسال كلمة السر للطلاب للتمكن من أداء الامتحان.

وكان قد أدى صباح اليوم طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الرياضيات في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، ذلك في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ 585,980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

موضوعات متعلقة

امتحانات أولى ثانوي .. الطلاب يدخلون اللجان لبدء الامتحان

إصلاح منصة امتحان أولى ثانوي .. المسئولون: تم تفعيل الأكواد والعربي متاح إلكترونيًا الآن

امتحانات أولى ثانوي.. طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية يبدأون امتحانهم الآن

امتحانات أولى ثانوي.. الطلاب يمتحنون اللغة الأجنبية الثانية عبر التابلت اليوم

السيستم نجح.. 385 ألف طالب يؤدون امتحانات اولى ثانوي إلكترونيا اليوم بلا مشاكل

امتحانات أولى ثانوي .. مدير مدرسة بالنزهة يحرض الطلاب على الحضور للجان بدون التابلت

ترشيحاتنا

مفاجأة لمتابعي قراءة الأبراج الفلكية.. قراءتكم خاطئة لهذا السبب

عائلة الطيار السعودي المفقود تكشف مفاجأة حول اختفاء ابنها

إعادة الانتخابات الإسرائيلية.. نتنياهو في مأزق بشأن تشكيل الحكومة

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

قبل نهائي دوري الأبطال.. كواليس تهديد محمد صلاح بسبب الصيام

صلاة التهجد .. الأزهر يوضح أحكامها والطريقة الصحيحة لأدائها

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل ايه على الفطار.. صينية فراخ بالتورتيلا وسجق بالخضروات وشوربة مشروم .. الحلو: صينية جلاش بالقشطة

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما