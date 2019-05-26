ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

زى الأكل بدون ملح.. أحمد صلاح حسني يطالب بعودة الجماهير للمدرجات

الأحد 26/مايو/2019 - 09:19 م
احمد صلاح حسني
احمد صلاح حسني
محمد بدران
طالب الفنان احمد صلاح حسني ولاعب الاهلي السابق، بعودة الجماهير للمدرجات، مشيرًا إلى أن الكره عمرها ما كانت للكراسي الفاضيه.

وأكد «حسني»، خلال تغريدة بموقع «تويتر»،
الكره بدون الجماهير مثل الاكل بدون ملح بلا طعم اتمن عوده الجماهير واتمني لكي يتحقق ذلك من الجماهير الالتزام لان كل مشكله حلم العوده بيرجع لنقطه البدايه ‎#الكره_المصريه".


يذكر ان الزمالك يلاقي مساء اليوم نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدارلية على ملعب برج العرب، الذي سيشهد حضور أكثر من 60 ألف مشجع زملكاوي.






ترشيحاتنا

قبل نهائي دوري الأبطال.. كواليس تهديد محمد صلاح بسبب الصيام

سوشيال النجوم: إليسا تطمئن جمهورها من ألمانيا.. ودوللي شاهين تستفز جمهورها في رمضان.. وبسمة وهبة تنشر فيديو من أمام الكعبة

مصطفى يونس لصدى البلد: بشجع الزمالك من قلبي.. أطالب أبو ريدة ومجلسه بالرحيل.. حسن حمدي هو الحل.. والمقارنة بين محمود طاهر والخطيب ظالمة.. وهذا رأيي في قائمة أجيري.. فيديو

نهائي الكونفدرالية.. هيثم فاورق ينشر صور عائلته من استاد برج العرب.. شاهد

زيرو فورمالين.. هاني الناظر يكشف مخاطر كارثية لـ كريمات فرد الشعر

قبل انطلاق نهائي الكونفدرالية .. عبدالله السعيد يوجه رسالة دعم لفريق الزمالك

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل ايه على الفطار.. صينية فراخ بالتورتيلا وسجق بالخضروات وشوربة مشروم .. الحلو: صينية جلاش بالقشطة

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما