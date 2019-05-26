زى الأكل بدون ملح.. أحمد صلاح حسني يطالب بعودة الجماهير للمدرجات

طالب الفنان احمد صلاح حسني ولاعب الاهلي السابق، بعودة الجماهير للمدرجات، مشيرًا إلى أن الكره عمرها ما كانت للكراسي الفاضيه.



وأكد «حسني»، خلال تغريدة بموقع «تويتر»،

الكره بدون الجماهير مثل الاكل بدون ملح بلا طعم اتمن عوده الجماهير واتمني لكي يتحقق ذلك من الجماهير الالتزام لان كل مشكله حلم العوده بيرجع لنقطه البدايه ‎#الكره_المصريه".





يذكر ان الزمالك يلاقي مساء اليوم نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدارلية على ملعب برج العرب، الذي سيشهد حضور أكثر من 60 ألف مشجع زملكاوي.













