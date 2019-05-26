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أخبار العالم

سر موقف فلسطين من صفقة القرن.. الإعلام القطري يحرض ضد ورشة البحرين

الأحد 26/مايو/2019 - 09:14 م
الإعلام القطري
الإعلام القطري
أحمد سيف الدين

تستمر وسائل الإعلام القطرية في التصعد السلبي عن طريق مقالاتها ومقالات الرأي التي تستضيف كتابها ضد الورشة الاقتصادية التي تستضيفها البحرين بالمشاركة مع الولايات المتحدة، والمقرر عقدها في نهاية الشهر المقبل، والتي تعتبر أولى الخطوات الاقتصادية لما يسمي بـ صفقة القرن.

ووفقا لما نشره موقع، عرب نيوز، أدي التناول الإعلامي القطري الذي يعكس وجهة نظر السلطة السياسية في الإمارة، إلى صد القيادة الفلسطينية عن المشاركة في تلك الورشة التي تهدف إلى حل المشاكل الاقتصادية المتعلقة بصفقة القرن.

ووفقا لما نشره موقع عرب نيوز، طالب صائب عريقات، أمين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدول المشاركة في ورشة البحرين بإعادة تقييم قرارها.

وبحسب ما صرح به الخبراء فإن موقف السلطة الفلسطينية يأتي نتيجة نشر وسائل الإعلام الإيرانية والقطرية وجهة نظر سلبية حول تلك الورشة، والتي يتم تصويرها كذبًا على أنها محاولة لإجبار الفلسطينيين على بيع حقهم في الدولة.

ومن المشاركات التي قامت بها قناة الجزيرة القطرية، استطلاع للرأي عبر موقع تويتر للاستفسار عن تأييد المملكة العربية السعودية والإمارات وإسرائيل لعقد مؤتمر اقتصادي في البحرين لتمويل صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية، وذلك في محاولة منه لخداع القارئ حول مساعي تلك الورشة.

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