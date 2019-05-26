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مرأة

فوائد لا تتوقعها للخوخ قبل العيد

الأحد 26/مايو/2019 - 09:22 م
صدى البلد
ريهام قدري
ينتشر الخوخ في الاسواق، ويعشقه الكثيرون لكن اغلبهم لا يعلم ان له فوائد عديدة وخصوصا للفتيات حيث انه مفيد للبشرة.

وقدمت خبيرة التجميل رنا سلامة فوائد تناول الخوخ للبشرة، وهى كالتالى:

يقي البشرة من الجفاف ويكسبها الترطيب؛ لاحتوائها على أحماض ألفا هيدروكسي، ونسبة عالية من فيتامين(أ،ج).
يقلل من أعراض الشيخوخة المبكرة للبشرة من ظهور التجاعيد؛ لغناه بالمواد المضادة للأكسدة، ومنها مادة الفاتونيوتراينت.
يعتبر كمُقشّر طبيعي للبشرة؛ عن طريق مزج لبه المهروس مع القليل من السكر، ومن ثم مباشرة استعماله على البشرة.
يخلص من الهالات السوداء. يمنح البشرة اللون الوردي المستحب؛ لغناه بفيتامين (C ,A). يقي البشرة من أضرار أشعة الشمس

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