يوفنتوس يواصل نهايته السيئة لـ الكالشيو بخسارة من سامبدوريا

أنهى فريق يوفنتوس مسابقة الدوري الإيطالي بخسارة مفاجئة من مضيفه سامبدوريا بنتيجة بهدفين مقابل لاشئ، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب "لويجي فيراريس"، بالجولة الـ 38 والأخيرة من الكالتشيو.



واستمر التعادل السلبى بين الفريقين حتى الدقيقة 84 وبعدها سجل سامبدوريا هدفين عبر جريجوري ديفريل فى الدقيقتين 84 و91.



وتجمد رصيد يوفنتوس عند 90 نقطة متفوقا على نابولى الوصيف برصيد 79 نقطة، حيث توج اليوفى باللقب فى وقت سابق للمرة الثامنة على التوالى، فيما رفع سامبدوريا رصيده إلى 53 نقطة احتل بها المركز التاسع.