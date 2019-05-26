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برلمان

أمين حزب الحرية بالجيزة: جهود الرئيس السيسي أعادت مصر لأحضان القارة السمراء

الأحد 26/مايو/2019 - 10:41 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
ماجدة بدوى
أكد حزب الحرية المصري بمحافظة الجيزة، أهمية الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم دول القارة السمراء.

وأكد النائب يوسف خطاب الأمين العام لحزب الحرية المصري بمحافظة الجيزة، أن كلمة الرئيس السيسى بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا تناولت دعم وتطوير قدرات دول القارة وشعوبها لاسيما عندما تناول دور القطاع الخاص والاستثمار فى العنصر البشرى من أبناء القارة، مشيرا الى أن 25 مايو من الأيام المهمة في تاريخ القارة السمراء، لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية.

وأوضح خطاب أن مصر تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام لما لها من دور محوري داخل القارة الافريقية وساعدت مصر العديد من الدول الأفريقية على التحرر والقضاء على الاستعمار.

ولفت خطاب إلى الجهود الكبيرة التي تبذل لتحقيق أهداف الدول الأفريقية المشتركة، من زيادة في التبادل التجاري والتكنولوجي وزيادة الاستثمارات والمشاريع الكبيرة وتمكين الشباب والاعتماد عليهم.

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