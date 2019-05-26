ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

العيال كبرت.. نجوم الزمالك يخوضون أول نهائي كونفدرالية

الأحد 26/مايو/2019 - 09:48 م
أوباما وهو طفل
أوباما وهو طفل
مايكل عياد
تفصل 90 دقيقة على صعود نادي الزمالك المصري لمنصات التتويج الأفريقية بعد غياب دام 17 عاما، تحديدا بعد الفوز بذات البطولة بمسماها القديم عام 2002، ولكن يحتاج الفارس الأبيض للفوز بهدفين أو أكثر للفوز المباشر، أو الفوز 0/1 والتوجه لركلات الترجيح.

ومن المفارقات العجيبة ان نادي الزمالك لم يحتفل من قبل في تاريخه بالفوز بأي بطولة أفريقية على منصات التواصل الاجتماعي "فيس بوك، تويتر، انستجرام.. الخ"، والأدهي من ذلك أن بعض نجوم الزمالك المشاركين في المباراة النهائية كانوا أطفالا حينها، ولم يصل أحدهم لحد "دخول الحضانة".

ويعد النجم المتألق بذهاب المباراة النهائية الحارس الصاعد عمر صلاح، صاحب الـ21 عاما أبرزهم أي أنه لم يفتح عينيه حينها ويبدأ بتشجيع الكرة، حيث كان عمره أكثر من 3 سنوات ببضع شهور، كذلك بذات العمر المدافع محمد عبدالسلام.

فيما كان النجمان أوباما وأحمد مدبولي ذوي السبع سنوات حينها ولا زالا في مرحلة الحضانة حينها، وكان أصغر منهما بعام المدافع الأيسر المتألق عبدالله جمعة، والذي كان بعمر 6 سنوات حينها.

ترشيحاتنا

مفاجأة لمتابعي قراءة الأبراج الفلكية.. قراءتكم خاطئة لهذا السبب

تناول كوبين من اللبن الرايب قبل الإفطار وشوف النتيجة.. فيديو

نادٍ ملكي.. موقع الملك فاروق الأول: أفريقيا يا زمالك

الأسد ومسجد الأزهر.. حكاية رهان دوري الأبطال بين محمد صلاح وساديو ماني

وقف برنامج وإحالة للتحقيق .. الأعلى يتخذ 3 قرارات ضد بسمة وهبة وخالد الغندور ويبحث شكاوى رئيس الزمالك

جمهور ميرهان حسين يهاجمها بسبب البوتكس وعباءة أفريقية .. صور

ads

أول تعليق من الأهلي على انضمام لاعبه الهارب إلى النجم الساحلي

مفاجأة في تشكيل الزمالك لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

نجم الأهلي الهارب يتعاقد مع النجم الساحلي 4 مواسم

بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

أيمن يونس عن تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان: "مقلق"

اعتذار و40 ألف دولار.. شوبير يكشف تفاصيل حضور مرتضى منصور نهائي الكونفدرالية

وصفهم بالأفضل في العالم.. وصايا مرتضى منصور لجماهير الزمالك قبل نهائي أفريقيا

نهائي الكونفيدرالية .. ياسمين الخطيب توجه رسالة لـ جماهير الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان

مصطفى يونس لصدى البلد: بشجع الزمالك من قلبي.. أطالب أبو ريدة ومجلسه بالرحيل.. حسن حمدي هو الحل.. والمقارنة بين محمود طاهر والخطيب ظالمة.. وهذا رأيي في قائمة أجيري.. فيديو

حاجة تخوف.. نتائج نهضة بركان خارج أرضه فى الكونفدرالية مصدر قلق

وصول رئيس الزمالك إلى برج العرب لحضور نهائي الكونفدرالية

للمرة السادسة في تاريخه.. بكاري جاساما يدير نهائي إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمهور ميرهان حسين يهاجمها بسبب البوتكس وعباءة أفريقية .. صور

منة فضالي مع بوجي وطمطم في حفل إفطار هاني البحيري ..صور

هناكل ايه على الفطار.. صينية فراخ بالتورتيلا وسجق بالخضروات وشوربة مشروم .. الحلو: صينية جلاش بالقشطة