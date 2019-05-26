العيال كبرت.. نجوم الزمالك يخوضون أول نهائي كونفدرالية

تفصل 90 دقيقة على صعود نادي الزمالك المصري لمنصات التتويج الأفريقية بعد غياب دام 17 عاما، تحديدا بعد الفوز بذات البطولة بمسماها القديم عام 2002، ولكن يحتاج الفارس الأبيض للفوز بهدفين أو أكثر للفوز المباشر، أو الفوز 0/1 والتوجه لركلات الترجيح.



ومن المفارقات العجيبة ان نادي الزمالك لم يحتفل من قبل في تاريخه بالفوز بأي بطولة أفريقية على منصات التواصل الاجتماعي "فيس بوك، تويتر، انستجرام.. الخ"، والأدهي من ذلك أن بعض نجوم الزمالك المشاركين في المباراة النهائية كانوا أطفالا حينها، ولم يصل أحدهم لحد "دخول الحضانة".



ويعد النجم المتألق بذهاب المباراة النهائية الحارس الصاعد عمر صلاح، صاحب الـ21 عاما أبرزهم أي أنه لم يفتح عينيه حينها ويبدأ بتشجيع الكرة، حيث كان عمره أكثر من 3 سنوات ببضع شهور، كذلك بذات العمر المدافع محمد عبدالسلام.



فيما كان النجمان أوباما وأحمد مدبولي ذوي السبع سنوات حينها ولا زالا في مرحلة الحضانة حينها، وكان أصغر منهما بعام المدافع الأيسر المتألق عبدالله جمعة، والذي كان بعمر 6 سنوات حينها.