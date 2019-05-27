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رياضة

حفل زفاف أسطوري للاعب المنتخب النيجيري ويلفريد نديدي.. صور

الإثنين 27/مايو/2019 - 06:41 ص
جانب من الحفل
جانب من الحفل
محمد وديع
شهدت مدينة أبوجا النيجيرية حفل زفاف أسطوري للاعب وسط المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم، ونادي ليستر سيتي الإنجليزي، ويلفريد نديدي، على صديقته دينما فورتشن.

وجاء الحفل الذي حضره أصدقاء اللاعب في الدوري الإنجليزي وفي منتخب النسور الخضر، على الطراز التقليدي، حيث ارتدى اللاعب الملابس التقليدية التراثية النيجيرية واحتفل بصحبة أصدقائه وأصدقاء العروس اللذين حرصوا أيضا على ارتداء الملابس التقليدية النيجيرية.
حفل زفاف أسطوري للاعب المنتخب النيجيري ويلفريد نديدي.. صور
حفل زفاف أسطوري للاعب المنتخب النيجيري ويلفريد نديدي.. صور

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