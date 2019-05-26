نهائي الكونفدرالية.. جماهير الزمالك تتناول الإفطار على الطرق ..فيديو

أثبتت جماهير الزمالك، أنها من أوفى المشجعين انتماءً في العالم لفريقها، حيث واجهوا اليوم، الأحد، صعوبات ليس من السهل على أحد تخطي مشقتها، فعلى الرغم من ارتفاع درجة الحرارة، وصيام شهر رمضان الكريم، إلا أن ذلك لم يجعل لجماهير الزمالك عذر لتخليهم عن مساندة فريقهم في المباراة التاريخية التي يخوضها الملكي في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية أمام الفريق المغربي نهضة بركان في استاد برج العرب في العاشرة مساءً.





ويحتاج الزمالك إلى الفوز في هذه المباراة بفارق هدفين على الأقل ليتوج بالبطولة لأول مرة في تاريخه، وذلك لخسارة الملكي في مباراة الذهاب بنتيجة 0-1 في الأراضي المغربية.





وعايشت كاميرا "صدى البلد" اللحظات التاريخية التي تمر بها جماهير الفارس البلد ورصدها في التقرير التالي..