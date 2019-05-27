قافلة طبية لطلاب المدارس في إطار مبادرة صحة أطفالنا

أطلقت مستشفى سعاد كفافي التعليمي التابع لكلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، قافلة طبية متعددة التخصصات للكشف على طلاب مدارس "سكيلز" الدولية للغات على مدار يومين.



وذكرت المستشفى أن القافلة التي كان يرأسها الدكتور محمد صفوت مدير عام المستشفى، أجرت الكشف الطبي والفحوصات على حوالي 500 طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية، في تخصصات العيون والجلدية.



وعقدت ندوة للتوعية بالأساليب الصحية لحماية الأطفال من حرارة الجو المرتفعة والظروف البيئية الحالية، بالإضافة إلى نشر ثقافة غسل اليدين باستمرار بين الأطفال في المراحل الدراسية الأولى.

