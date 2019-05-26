مع اقتراب الانتخابات التونسية.. اندماج الأحزاب لـ تخطى العتبة الانتخابية الكبيرة

يعقد البرلمان التونسي جلسة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة القانون الذي طرحه رئيس الجمهورية، والذي يتعلق بتعديل القانون المتعلق بالإنتخابات، وذلك وسط حالة من الترقب بسبب قرب إنطلاق الماراثون الانتخابي الذي ستشهده تونس في نوفمبر المقبل.



ووفقا لما نشرته وسائل الإعلام التونسية، فهناك بعض البنود الخلافية في ذلك القانون مثل البند الخاص بما يسمى العتبة الانتخابية، وهي الحد الأدنى من الأصوات الذي يتطلبه الحزب أو القائمة ليكون لها حق الترشح.



يري المخالفين لهذا القانون أنه يقضي على فرصة التعددية وأنه يكرس أيضا لسلطة الأغلبية، إلا أن بعض الأحزاب المؤيدة تريد رفع العتبة الإنتخابية من 3 % إلي 5 %.



وأعلنت مجموعة من الأحزاب اندماجها مع أحزاب أخرى ضمن قوائم موحدة، وذلك لتخطي تلك العتبة الإنتخابية.



اتخذت حركة "تحيا تونس" خطوة الاندماج بشكل رسمي مع حزب المبادرة الذي يتزعمه كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية بحكومة يوسف الشاهد.



وتأتي هذه الخطوة، بحسب نص البيان المشترك للحزبين، لتوحيد القوى الوطنية والتقدمية ذات المرجعية المشتركة، وللحدّ من التشتّت الذي تعانيه العائلة الوسطية.



ويرى مراقبون أن اندماج حزب مرجان الذي يعد أحد أعمدة المنظومة السابقة، مع حزب رئيس الحكومة، من شأنه أن يزيد من حظوظ هذا الائتلاف، ويسحب البساط من أحزاب أخرى تراهن على استمالة الخزان الانتخابي للدساترة والتجمعيين.

