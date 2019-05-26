قيادات الأقصر يحضرون حفل إفطار الساحة الإدريسية .. صور

نظمت الساحة الإدريسية بالاقصر، حفل إفطار جماعي، لأهالي قرية الزينية قبلي شمال المحافظة، بحضور عدد من قيادات المحافظة.



حضر حفل الإفطار الذي نظمته الساحة الإدريسية، العشرات من قرية الزينية قبلي، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية، بجانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الأقصر.



يذكر أن الساحات الصوفية في الأقصر وجنوب مصر، اعتادت على تنظيم حفلات إفطار جماعية خلال شهر رمضان الكريم، لدعوة العديد من المحبين إليها، بجانب تنظيم إفطار يومي لا ينقطع طوال الشهر.