تركوا العمل بدون إذن.. إحالة 20 موظفا للتحقيق بمجلس مدينة الأقصر

أعلن عبد الحميد الكيلاني مدير إدارة التفتيش المالي والإداري وقال بأن الإدارة قامت، خلال شهر مايو الجاري بالعديد من الحملات المختلفة للمرور على عدد من المواقع والمؤسسات الحكومية طبقا للخطة الموضوعة ، حيث كشفت الحملة عن تغيب عدد من الموظفين والعاملين وتركهم العمل بدون إذن.



ومن جانبه أوضح العزب سيد محمود وكيل إدارة التفتيش وقال أن الحملات التفتيشية للإدارة قد تفقدت ٢٢٣ مؤسسة حكومية وتم تحرير ٢٢٣ محضر أعمال خلال شهر مايو ٢٠١٩ ، تم متابعتهم للاطمئنان على انضباط منظومة العمل.



وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ٢٠٣ محاضر أعمال نظر وحفظ ولا توجد مخالفات قانونية ، مضيفا عن تحرير ٢٠ محضرا تضمن تحويل ٢٠ موظفا وموظفة تم إحالتهم للشئون القانونية بمؤسساتهم المختلفة، إضافة إلى أنه تم المرور ومتابعة الألبان المدعمة بثلاث وحدات صحية، منشأة العماري، المركز الحضرى، الرعاية وتبين عدم وجود مشاكل في الألبان المدعمة.



فيما أكد الكيلاني ، أنه تم تنفيذ عدد ٢ قرار إخلاء، ومتابعة عدد ٤ لجان مشيرا باستمرار جولات أعضاء الإدارة وهم محمد يونس وأحمد صفوت وسامح عيسى وهاني عادل سعد، وذلك على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل، ومتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتقييم الأداء داخل مختلف الوحدات التابعة للمدينة.