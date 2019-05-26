الجولة الأخيرة.. ميلان يتقدم على سبال ويقترب من تحقيق حلم التأهل لـ دوري الأبطال

تقدم فريق "ميلان" على نظيره "سبال" بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإيطالي.





افتتح التركي "هاكان تشالهانجلو"، التسجيل للروسينيري في الدقيقة الثامنة عشرة، وأضاف زميله الإيفواري "فرانك كيسي"، الهدف الثاني للميلان في الدقيقة 23 ، قبل أن يقلص "فرانسيسكو فيكاري"، الفارق لسبال في الدقيقة 28، وينتهي الشوط الأول بتقدم ميلان بهدفين مقابل هدف.





وتعادل إنتر مع ضيفه إمبولي سلبيًا في النصف الأول من المباراة، كما تعادل أتالانتا مع ساسولو بهدف مقابل هدف، وتقدم روما بهدف نظيف على بارما، في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا.





وبهذه النتيجة يتأهل كل من ميلان، وأتالانتا لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل ميلان حتى الآن المركز الثالث برصيد 68 نقطة، متقدمًا على كل من أتالانتا وإنتر ميلان أصحاب المراكز الرابع والخامس على الترتيب، حيث يملك الفريقين 67 نقطة، بينما يحتل روما المركز السادس برصيد 66 نقطة، ويحتاج لخسارة الفرق الثلاثة للتأهل لدوري الأبطال.