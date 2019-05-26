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رياضة

بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

الأحد 26/مايو/2019 - 09:39 م
الزمالك ونهضة بركان
الزمالك ونهضة بركان
عمرو ابوبكر
حرصًا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة الزمالك و نهضة بركان المغربي اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء علي استاد برج العرب في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز مستغلا عاملي الأرض والجمهور للتتويج بأول لقب أفريقي منذ عام 2003 حينما حصد لقب السوبر الأفريقي علي حساب الوداد المغربي.

كما يحاول فريق نهضة بركان الحفاظ على نتيجة مباراة الذهاب التي فاز بها علي الزمالك بنتيجة هدف دون رد للوصول لأول بطولة أفريقية في تاريخه منذ ان تأسس عام 1938 والبطولة الثانية بعد تحقيق لقب كأس العرش المغربي عام 2018 .

مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي تشهد حضور 70 ألفا من جماهير القلعة البيضاء علي ملعب برج العرب بالإسكندرية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:
 
حراسة المرمى : محمود جنش
خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني

خط الوسط: طارق حامد ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن ومحمود كهربا

خط الهجوم: حميد أحداد

بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية
بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية
بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية
بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية
بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية
بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية
بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية
بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

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