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أخبار البلد

استمرار الجسر الجوي.. 17 رحلة لنقل 4 آلاف معتمر إلى الأراضي المقدسة

الأحد 26/مايو/2019 - 09:40 م
المعتمرين في مطار
المعتمرين في مطار القاهرة
نورهان خفاجي
تُسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الاثنين، 17 رحلة جوية من مطار القاهرة والأقصر وبرج العرب إلى السعودية لنقل 3800 معتمر لأداء مناسك العمرة.

وقالت مصادر بالشركة، إنه من المقرر أن تسير الشركة الوطنية 17 رحلة إلى مطاري جدة والمدينة المنورة، بواقع 10 رحلات من مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة لنقل 2100 معتمر، و7 رحلات من مطاري الاقصر وبرج العرب لنقل 1700 معتمر لأداء مناسك العمرة.

تجدر الاشارة الى أن شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، تسير خلال شهر رمضان ما يقرب من 500 رحلة جوية من المطارات المصرية – مطار القاهرة الدولى، ومطار برج العرب بالإسكندرية، ومطار الأقصر، إلى كل من جدة والمدينة المنورة لخدمة المعتمرين خلال فترة من 11 مايو وحتى 20 يونيو المقبل.

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