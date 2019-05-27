عالمة أزهرية: 6 أمور تبطل الصوم والامتحانات ليست عذرًا يبيح الإفطار.. وتحذر: يحرم إعداد الطعام للمفطر بغير عذر

الدكتورة فتحية الحنفي:

الصوم يقوي الإرادة ويشحذ العزيمة وينمي الرحمة والتراحم بين الناس

السحور وتعجيل الفطر والاعتكاف سنن نبوية في رمضان

المبالغة في المضمضة والاستنشاق واللغو من مكروهات الصيام

المريض بداء لا يرجى شفاؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا

الامتحانات المدرسية والجامعية ليست عذرًا يبيح الإفطار

خلع الضرس في نهار رمضان لا يفسد الصيام

لا بأس في استعمال السواك للصائم

كثرة النوم في رمضان لا تفسد الصيام

السحور بيتحقق بأكل تمرة أو شرب جرعة

يحرم صنع الطعام للمفطر بغير عذر في رمضان

تجوز القراءة من المصحف في صلاة التراويح

من يفطر في رمضان بغير عذر مرتكب لكبيرة من الكبائر



أكدت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن الصوم ركن من أركان الإسلام، وقاعدة من قواعد الدين، وقربة من أعظم القربات إلى رب العالمين، وقد فرض الله على المسلمين صوم شهر رمضان، وسجل فريضته في القرآن ليبقى خالدًا خلود القرآن، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» (البقرة: 183).



وأضافت «الحنفي» في حوار لـ«صدى البلد»، أن الله تعالى جعل أجر الصيام مختصًا به سبحانه وتعالى فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» .. وإلى نص الحوار.



بداية.. نريد معرفة حكم الصوم؟



صوم رمضان فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل مطيقًا للصوم، وقد يكون الصوم في غير رمضان مستحبًا كصوم النافلة المطلقة كصيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، ويوم عرفة لغير الحاج، وعاشوراء، وقد يكون محرمًا كصيام العيدين ويوم الشك، ومنه ما يكون مكروهًا كإفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصيام، وصوم يوم عرفة للحاج.



الصوم مدرسة ربانية يتعلم المؤمن منها الكثير ويتدرب على خصال الخير التي قد يحتاجها في حياته منها الصبر، فهو شهر الصبر «إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» [الزمر: 10]، كما أن الصوم يعلم الأمانة ومراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، إذ لا رقيب على الصائم في امتناعه عن الطيبات إلا الله وحده.



والصوم يقوي الإرادة ويشحذ العزيمة وينمي الرحمة والتراحم بين عباد الله، فهو جهاد للنفس وكبح للشهوة وصفاء للروح وتنمية للخير لقوله صلى الله عليه وسلم: «كل حسنة يعملها ابن آدم بعشرة أمثالها إلى سبعمئة حسنة أو إلى سبعمئة ضعف، يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به، يذر الصائم الطعام والشراب وشهوته من أجلي، والصوم لي وأن أجزي به، والصوم جنة وللصائم فرحتان فرحة حين يريد أن يفطر وفرحة حين يلقى ربه ولخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك».



أخبرينا بأركان الصوم؟ وما محل النية ومتى وقتها؟



أركان الصوم اثنان هما: النية، والامتناع عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والنية في العبادات ركن فلا بد منها ولا تصح العبادة بدونها، ومحلها القلب والنطق باللسان مستحب لتذكير اللسان القلب، ومعناها أن يكون عازمًا على ترك المفطرات في نهار اليوم القادم بقصد العبادة طاعةً لله تعالى، وهذا المعنى حاصل لدى كل مسلم في كل ليلة من رمضان، فلا داعي للوسوسة، ولو قال: نويت صوم غدٍ لله تعالى فقد قطع الوسوسة، ووقتُها مِن بعد غروب الشمس إلى ما قبل طلوع الفجر.



اذكري لنا سنن الصيام؟



يسن في الصيام تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر، وتعجيل الفطر بعد التأكد من غروب الشمس، والاعتكاف خاصة في العشر الأواخر، والإكثار من تلاوة القرآن الكريم، وترك اللغو من الكلام، ويسن الجود والسخاء، وصيانة النفس عن الشهوات والمحرمات، والاغتسال من الجنابة قبل الفجر.



ما مكروهات الصيام؟



المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وذوق الطعام، وكل ما قد يؤدي إلى إفساد الصوم، وكذلك اللغو والكلام الذي لا فائدة فيه، ويتأكد عليه ترك الكذب والغيبة والنميمة.



ما حكم من أكل أو شرب ظانًا غروب الشمس ثم تبين له أن الشمس لم تغرب بعد؟



من أكل أو شرب ظانًا غروب الشمس ثم تبين له أن الشمس لم تغرب بعد بطل صومه وعليه القضاء، ولا يجوز الفطر قبل التحقق من غروب الشمس إما بمشاهدتها أو بالاجتهاد أو بإخبار من يثق بدينه.



ما حكم الأكل أو الشرب ناسيًا في نهار رمضان أو في صوم النفل والتطوع ؟



من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم في الفرض أو النفل فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، لا فرق في ذلك بين أن يكون الصوم فريضة أو نافلة.



ماذا يفعل من رأى صائمًا في رمضان يأكل أو يشرب ناسيًا؟



من رأى صائمًا في رمضان يفطر ناسيًا ينبغي أن ينبهه؛ لأن الناسيَ وإن كان غيرَ آثم وغير مفطر، لكن صورة ما يفعله صورة المنكَر، فنُذَكِّرُه بلطف ليكف عن ذلك.



ماذا يفعل من رأى شخصًا في رمضان يأكل أو يشرب عامدًا، مجاهرًا بفطره؟



عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن خاف شرَّه أنكر عليه بقلبه، لكن لا يجالسه إن استطاع، وحبذا لو استعان بولي الأمر ليمنعه من ذلك.



ما المرض المبيح للفطر في رمضان؟



المرض الذي يخشى أن يهلك صاحبه لو صام، أو تحصل له مشقة شديدة لا تحتمل عادة.



إذا أصيب شخص بمرض لا يرجى شفاؤه ماذا يفعل في صومه؟



من ابتلي بمرض لا يرجى برؤه ولم يصم فعليه إطعام مسكين مد طعام عن كل يوم بدلًا عن الصوم، قال الله تعالى: «وعلى الذين يطيقونهُ فديةٌ طعامُ مسكين» البقرة/ 184. والمد (600 غم) من القمح أو الرز.



متى يجوز للمسافر أن يُفطر؟



شرط إباحة الفطر للمسافر أن يكون سفرهُ طويلًا مباحًا، والسفرُ الطويل ما كان (81 كم) فأكثر، ويشترط أن يشرع بالسفر ويجاوز عمران بلده قبل طلوع الفجر، فمن كان سفره كذلك فله أن يفطر وعليه القضاء، وهنالك شرطٌ آخر وهو أن لا ينوي إقامة أربعة أيام ٍفأكثر خلال سفره في مكان واحد، فإن نوى الإقامة في مكان واحد أربعة أيام فأكثر صار مقيمًا في ذلك المكان، فيجب عليه الصوم، وما أفطره المسافر يجب عليه قضاؤه بعد رمضان، وقبل أن يدخل رمضان اللاحق.



هل تعتبر الامتحانات المدرسية عذرًا يبيح الإفطار في رمضان؟



لا تعتبر الامتحانات المدرسية والجامعية عذرًا يبيح الإفطار؛ لأن الجماهير من الطلاب يقدمون الامتحان مع الصيام من غير مشقة خارجة عن المعتاد، والصيام لا يتعارض مع الاستعداد للامتحان، والمسلم يستعين بطاعة الله على مهام الدنيا والآخرة.



امرأة أخذت دواءً لتأخير الحيض فما حكمُ صيامها؟



إذا أخذت المرأة دواءً فلم تر دم الحيض فصامت فصيامها صحيح، لكن لا تُنصح بذلك إذ لا ضرورة له، وإن كان الدواء يضر بها - ولو احتمالًا - فيحرم عليها تناوله.



هل تأثم المرأة إذا صامت حياءً من أهلها وهي حائض أو نفساء؟



لا يجوز للمرأة الحائض أو النفساء الصوم، ولو صامت حياءً فإنها تأثم بذلك؛ لأن صيامها لا ينعقدُ، ويجبُ عليها أن تقطعَ إمساكها ولو بشربةِ ماءٍ سرًا إذا كانت تستحي من أهلها.



ما هي المفطرات؟



أولاً: ما دخل من الأنف، والأذن، والفم، والقبل والدبر عمدًا ووصل إلى الجوف، ثانيًا: القيء العمد، ثالثًا: الجماع، والاستمناء، رابعًا: الحيض والنفاس، خامسًا: الجنون، والردة، وسادساً: الإغماء إن استمر جميع النهار.



هل يؤثر الدم النازل من الأنف في نهار رمضان على صحة الصيام؟



الدم النازل من الأنف في نهار رمضان لا يؤثر على صحة الصوم؛ إلا إذا وصل إلى جوف الصائم منه شيء أو تعمد تركه فابتلعه، فيفسد صومه ويمسك يومه لحرمة الشهر، وعليه قضاء ذلك اليوم بعد رمضان.



هل خلعُ الضرس في نهار رمضان يُفسد الصيام؟



إنَ مجرد خلع الضرس في نهار رمضان لا يفسد الصيام، لكن لو دخل إلى الجوف شيءٌ من الماء أو الدم، فسد الصوم، وعلى من فسد صومه بذلك الإمساك بقية يومه لحرمة الشهر، وعليه قضاء ذلك اليوم، وحبذا لو استطاع أن يؤخر عملية الخلع إلى الليل أو إلى ما بعد رمضان.



ما حكم الاستياك في نهار رمضان؟



لا بأس في استعمال السواك للصائم قبل الزوال -الظهر-، ويكره بعد الظهر عند الشافعية محافظة على أثر الصيام في الفم فإنه أطيب عند الله من ريح المسك كما جاء في الحديث الصحيح.



إذا توضأ الشخص فوصل ماء المضمضة إلى جوفه فهل يبطل صومه؟



إذا وصل ماء المضمضة إلى الجوف بلا تعدٍّ من الصائم ولا مبالغة منه في المضمضة فصومه صحيح، وأما إن تعدى أو بالغ فوصل الماء إلى جوفه فإن صومه يبطل؛ لأن المبالغة منهي عنها للصائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا) رواه الأربعة، والمراد بالتعدي أن يتمضمض أكثر من ثلاث مرات، والمبالغة تكون بالغرغرة أو سحب الماء إلى أعلى الخياشيم.



ما حكم استعمال الدهون المرطبة للبشرة "الكريمات" في نهار رمضان؟



استعمال الدهون المرطب للبشرة لا يفطر؛ لأنه لا يدخل إلى الجوف، وما يصل منه إلى ما تحت البشرة يصل من منفذ غير مفتوح وهي المسامات.



ما حكم من أفطر عمدًا وهو قادر على الصيام؟



من أفطر في رمضان بغير عذر فقد ارتكب كبيرة من الكبائر وباء بالإثم العظيم، وعليه التوبة والاستغفار وإمساك بقية اليوم وقضاء هذا اليوم، وقد فوت على نفسه أجرًا عظيمًا لا يكافئه صوم الدهر نافلة؛ لأن الفريضة لا تعادلها النافلة، وإن كان إفطاره بسبب الجماع فعليه مع القضاء كفارة صوم شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا.



هل يصح أداء صلاة التراويح في البيت، وما عددها؟



من السنة أن يُصلي المسلم صلاة التراويح جماعةً في المسجد، لكن لو صلى أحيانًا جماعة مع أهله في البيت لسبب من الأسباب فلا حرج في ذلك، وصلاة التراويح عشرون ركعة سوى الشفع والوتر، وهذا ما عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا وهو المعمول به في بلاد الحرمين الشريفين، وأجاز المالكية صلاة التراويح بست وثلاثين ركعة، وهذا أقصى عدد لركعات التراويح فإن لم يقدر على هذا العدد جاز بأي عدد زوجي.



هل تجوز القراءة من المصحف في صلاة التراويح؟



تجوز القراءة من المصحف في صلاة التراويح شريطة أن لا يأتي بحركات كثيرة تبطل الصلاة، لكن الأولى أن يكون الإمام حافظًا لكتاب الله ويقرأ من حفظه.



ما حكم صنع الطعام لشخص مفطر في رمضان؟



يحرم صنع الطعام للمفطر بغير عذر في رمضان؛ لأن ذلك إعانة على المعصية والإعانة على المعصية معصية، قال الله تعالى: «ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» المائدة/2.



بم يتحقق السحور؟



يتحقق السحور بأكل تمرة، أو شرب جرعة ماء بعد منتصف الليل وقبل طلوع الفجر بنية التقوي على الصيام.



هل يجزئ السحور قبل النوم قبل منتصف الليل؟



السحور هو الطعام الذي يؤكل بعد منتصف الليل ليتقوى به المسلم على الصيام، وكلما قرب من الفجر كان أفضل. فعن عَديِّ بن حاتم ٍ الحمصيِّ عن أبي ذَرٍّ-رضي الله عنه- قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَزَالُ أُمَّتي بخيرٍ ما عَجَّلُوا الإفطارَ وأَخَّرُوا السُحُورَ» رواه أحمد؛ لأنه أقرب للتقوّي على العبادة، هذا ما لم يخش طلوع الفجر، فإن تردد في بقاء الليل فالأفضل ترك السحور لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.



هل كثرة النوم في رمضان تفسد الصوم؟



كثرة النوم في رمضان لا تفسد الصيام، لكنه قد يُفوِّت على نفسه الأجر العظيم من الصلاة وقراءة القرآن وتحصيل الأجور والطاعات.



أيهما أفضل في نهار رمضان: قراءة القرآن أم صلاة التطوع؟



على المسلم أن يجعل لنفسه برنامجًا لقراءة القرآن في رمضان، فإذا أتم حصة اليوم، وتسمى وردًا، أو حزبًا، اشتغل بغيره من الطاعات، ومنها صلاة النافلة، والصلاة تسمى قرآنًا لأن غالب ما فيها قراءة القرآن، قال الله تعالى: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا» (الإسراء: 78).



ما نصيحتكم للذين يقضون ليالي رمضان ونهاره أمام التلفاز؟



الوقت أثمن من أن يضيع في اللهو، فكيف بشهر رمضان المبارك الذي يجب أن يحرص المسلم فيه على الأجر والمغفرة.



ما معنى: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا»؟



المعنى: أنه صام رمضان إيمانًا بأن الله تعالى فرضه، وإيمانًا بأن الله تجب طاعته، وإيمانًا بأنه سيلقى الله تعالى، ويرجو أجره عند الله، فهو صائم بدافع إيمانه، ويحتسب الأجر عند الله تعالى.



ما المقصود بـحديث: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم»؟



أي: كل عمل ابن آدم قد يدخله الرياء إلا الصوم؛ لأنه لا يطلع عليه إلا الله، أو كل عمل ابن آدم يعرف الناس أجره الحسنة بعشرة أمثالها إلا الصوم، فلا يعرف مقدار ثوابه إلا الله.