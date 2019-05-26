بالأكل والشرب.. مصطفى يحن على قطط وكلاب الشوارع في مبادرة "مياو" .. فيديو

مخلوقات تسكن في الشوارع جوارنا، لا نشعر بفرحها أو حزنها أو حتى شعورها بالجوع بل أحيانا يعاملها البعض بطريقة غير إنسانية وكأنها جماد ولكن في الحقيقة هي روح خلقها الله يجب أن تعامل بأسلوب راقي لأنها لا تملك التعبير بالكلام .



بتلك الكلمات المؤثرة بدأ مصطفى عبد العاطي صاحب مبادرة " مياو" لإطعام الكلاب والقطط في الشوارع واختار الشهر الكريم بسبب كثرة العزائم والطعام الذي يفيض منا وهناك مخلوقات تشعر بالجوع ولا تتكلم ولكنها في النهاية روح يجب الاعتناء بها و قرر أن تكون البداية من وسط البلد.



"في البداية كان عددنا قليلا جدا لحد ما عملنا صفحة على الفيس بوك " أشار مصطفى إن فكرة المبادرة جاءت بالتدريج حيث أنه كان يتجول مع أصدقاء له في الشارع و هو يمارس مهنته التصوير و لفت إلى أن هناك مخلوقات تأن ولا يرفق بها أحد ، منذ ذلك الحين قرر أن ينشأ صفحة على الفيس بوك هدفها إطعام كلاب و قطط الشوارع.



وأضاف: "مكنتش متوقع أن حد هيتفاعل و لكن المفاجأة إني لقيت ناس كتير عندها استعداد" أكد مصطفى ان المبادرة في البداية كانت عدد محدود من المتطوعين إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي كان لها دورا كبيرا في زيادة العدد و التجمع لإطعام هؤلاء المخلوقات المسكينة".



عبرت إحدى المشاركات عن سعادتها بالمشاركة في تلك المبادرة مؤكدة أنها من هواة تربية الحيوانات فهي مولعة بتربية الكلاب لذلك استجابت سريعا للمبادرة و قررت المشاركة .



أما "سيف" أحد المشاركين في للمبادرة كان من الأعضاء النشيطة جدا المحفزة لأصدقائها للنزول و المشاركة " علي حسب تعبيره " لأنه يرى ان كلاب الشوارع تعامل بطريقة سيئة بلا رحمة و أحيانا يضربها الناس ف الشوارع خوفا منها و لكن هي في النهاية مخلوقات مسكينة لا تقدر أن تتكلم للدفاع عن نفسها .



وقام المشاركون في المبادرة بالتجول في شوارع وسط البلد و قدموا الطعام للقطط والكلاب في الشارع في صورة جميلة تحمل معاني الرحمة و الذوق الراقي.



