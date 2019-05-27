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حوادث

تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:23 ص
تأمين تنفيذ قرارات
تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات
كتب محمد صبرى - محمد العيسوى
واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهرالنيل، حيث قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات.. وقد أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جاء ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.

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