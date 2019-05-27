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حوادث

إتمام الصلح بين العائلات وإنهاء الخصومات الثأرية بالخصوص.. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:24 ص
إتمام الصلح بين العائلات
إتمام الصلح بين العائلات وإنهاء الخصومات الثأرية بالخصوص
كتب محمد صبرى - محمد العيسوى
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية فى عقد جلسة صلح بين طرفى عائلتين بدائرة قسم شرطة الخصوص.. وذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية للعمل على إنهاء النزاعات الثأرية بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات ، القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.. حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

جاء ذلك إنفاذًا لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو انتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وآثارها السلبية ، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.

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