يا رب انصر الأبطال .. جمال حمزة يدعم الزمالك في نهائي الكونفدرالية

حرص جمال حمزة نجم المنتخب والزمالك السابق، على دعم الفريق الأبيض قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية والمقرر لها مساء اليوم على ملعب برج العرب.



ونشر حمزة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" صورة وعلق قائلًا: "يا رب انصر الابطال".



وكان الزمالك تعرض للخسارة في مباراة الذهاب بهدف دون رد، سجله التوجولي لابا كودجو، ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين، لأجل رفع الكأس على ملعب برج العرب، الذي سيشهد حضور أكثر من 60 ألف مشجع زملكاوي.

