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فن

اللهم فرحة.. ياسمين العلواني تدعم الزمالك في نهائي الكونفدرالية

الأحد 26/مايو/2019 - 09:50 م
ياسمين العلوانى
ياسمين العلوانى
محمد بدران

حرصت، نجمة برنامج ​آراب غوت تالنت​ الفنانة ​ياسمينا العلواني​، على دعم الفريق الابيض قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية والمقرر لها مساء اليوم على ملعب برج العرب.

وكتبت ياسمين عبر حسابها الرسمي على "تويتر":‏‏‏‏‏اللهم فرحه يارب ‎#الزمالك يفوز بالبطوله‎#الكونفدرالية_يا_زمالك‎#مشاهير_فلورز_تدعم_الزمالك".

 وكان الزمالك تعرض للخسارة في مباراة الذهاب بهدف دون رد، سجله التوجولي لابا كودجو، ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين، لأجل رفع الكأس على وملعب برج العرب، الذي سيشهد حضور أكثر من 60 ألف مشجع زملكاوي.



اللهم فرحة.. ياسمين العلواني تدعم الزمالك في نهائي الكونفدرالية

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