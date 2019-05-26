الرئيس السيسي يوجه بـ تنفيذ الإصلاحات الشاملة لشركات قطاع الأعمال العام.. تعظيم الاستفادة من الأصول وحسن إدارتها.. ويؤكد: العامل البشري أساس أي إصلاح

الرئيس السيسى:

- تنفيذ الإصلاحات الشاملة لـ شركات قطاع الأعمال ليساهم بفاعلية لصالح الاقتصاد

- تعظيم الاستفادة من أصول قطاع الأعمال العام وحسن إدارتها

-التركيز على تأهيل العنصر البشري والارتقاء بمستوى العاملين بشركات قطاع الأعمال

- العامل البشري هو أساس أي جهود تهدف إلى التطوير أو الإصلاح





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة آخر مستجدات خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.





ووجه الرئيس بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لهذا القطاع ليساهم بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي، وكذلك في جهود التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك تعظيم الاستفادة من أصول قطاع الأعمال العام وحسن إدارتها.





كما وجه بالتركيز على تأهيل العنصر البشري والارتقاء بمستوى العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءتهم، أخذًا في الاعتبار أن العامل البشري هو أساس أي جهود تهدف إلى التطوير أو الإصلاح.





وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام تستهدف التحديث والتنمية المستدامة للقطاع على نحو يؤدي إلى معالجة ما به من مشاكل ويحقق طفرة في منظومة إدارته تنعكس على ما تحققه الشركات التابعة للقطاع من إنتاج وأرباح، كما أوضح هشام توفيق أن عملية إعادة هيكلة الشركات تتضمن تأهيل وتدريب الموارد البشرية بما يمكن تلك الشركات من مواكبة التطور الصناعي.



