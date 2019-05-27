تعتبر أم علي من الحلويات الشرقية اللذيذة التى يعشقها الكبار والصغار فهي الأكثر غنى بالمكونات التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة له.



إليك طريقة تحضير أم علي بمذاق لا يقاوم على طريقة الشيف إلهام فتحى



أم على بالمكسرات



المقادير لتحضير أم على بالمكسرات ..



50جرام مكسرات

1 صفار بيض

رشة فانيليا

75 جرام سكر

1 1/2 كوب حليب

1 1/2 كوب كريمة طازجه

2 كوراسون



طريقة التحضير أم على بالمكسرات ..

قطعي الكرواسان لقطع صغيرة وضعي السكر و الفانيلا الكريما و الحليب و صفار البيض في وعاء و اخفقي جيدا

صبيهم على الكرواسان و ضعي المكسرات على الوجه وادخليها الفرن لمدة 20 دقيقة





أم علي بالكراميل



مقادير أم علي بالكراميل ..



250 جرام عجينة جلاش

4 كوب حليب

1/2 كوب سكر

1/2 كوب زبدة

1/4 كوب زبيب

1/4 كوب لوز

1/4 كوب بندق

1/2 كوب جوز هند

1 ملعقة كبيرة قرفة



الكراميل:

1 كوب حليب

1/4 كوب سكر

1 ملعقة كبيرة نشا

1/2 كوب قشطة



طريقة تحضير أم علي بالكراميل:



-سخني الفرن وقطعي عجينة الجلاش وضعيها في الفرن لمدة ٢٥ دقيقة مع تقليبها من وقت لآخر

-احضري طبق فرن متوسط الحجم. وضعي الجلاش المحمص في الطبق ووزعي فوقه المكسرات

-في وعاء سخني الحليب، السكر والزبدة وصبيه فوق الجلاش وضعي الطبق بالفرن ٢٠ دقيقة ليتماسك قليلا ويصبح ذهبي اللون.

- في كسرولة سخني السكر ليصبح ذهبي واضيفي الزبدة والكريمة، وباستعمال الملعقة الخشبية قلبي بهدوء ليصبح متجانسا وبعدها وزعيه على أم علي وقدميها مثلجة.