نبيل الحلفاوي يوجه رسالة تحفيزية لـ لاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

وجه، الفنان نبيل الحلفاوي​، رسالة للاعبي نادى الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية والمقرر لها مساء اليوم على ملعب برج العرب.



وكتب الحلفاوي عبر حسابه الرسمي على "تويتر":‏‏‏‏‏‏اليوم يومك يا أبو الأجناش. ما تفوتش نملة، كهربا.. محتاجين جونين.. اختر مما بين القوسين: (تسجيل هدف - أسيست فيه الشفا - ضربة جزاء -كل ما سبق".



وكان الزمالك تعرض للخسارة في مباراة الذهاب بهدف دون رد، سجله التوجولي لابا كودجو، ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين، لأجل رفع الكأس على وملعب برج العرب، الذي سيشهد حضور أكثر من 60 ألف مشجع زملكاوي.

