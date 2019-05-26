أبو شقة: كنت بهرب من حصة الرياضة وترأست لجنة الشعر .. فيديو

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس حزب الوفد إنه يجب مراعاة عدة أمور فى المراحل الأولى من التعليم مثلما حدث معه حيث كانت هناك عدة أنشطة منها الرسم ينضم إليها الطالب وفقا لما يحبه ويبنى عليها مستقبله.



وأضاف أبو شقة فى حواره لبرنامج " المواجهة " عبر فضائية " اكسترا نيوز" انه فى الخارج يتم مراعاة هذه الأمور مشيرا إلى أن هذه الأنشطة ليست عشوائية ولكنها تبحث فى مواهب الأطفال وإبرازها.



وتابع: هناك أنشطة خاصة بالشعر وكان منضما لها ورئيسا للجنة الخطابة والشعر وأهرب من حصة الرياضة ولا أحبها.

