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حوادث

كدمات وكسور.. إصابة 25 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بطريق بلبيس القاهرة

الأحد 26/مايو/2019 - 10:28 م
انقلاب اتوبيس -
انقلاب اتوبيس - ارشيفية
محمد الطحاوي
أصيب 25 شخصا بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسم في حادث انقلاب اتوبيس أمام المركز الطبي العالمي اتجاه القاهرة أمام ستيلا مصر.

استقبل مستشفى بلبيس العام بمحافظة الشرقية المصابين والذين تم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف الي المستشفيات القريبة بالزقازيق وبلبيس لتلقي العلاج اللازم فيما تم إخطار مديرية أمن الشرقية بالواقعة.

ومن جانبه تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بانقلاب أتوبيس امام المركز الطبي العالمي اتجاه القاهرة امام ستيلا مصر مما اسفر عن إصابة 25 شخصا تم نقلهم الى مستشفى بلبيس العام .

فيما أكد مصدر بمديرية الصحة بالشرقية انه جار تقديم العلاج اللازم للمصابين الذين تتراوح إصاباتهم ما بين كسور وجروح وجار خروج الحالات الطفيفة.

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