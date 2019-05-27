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بين الناس

مواطنة لوزيرة الصحة: نفسي أتعالج من سرطان الدم على نفقة الدولة

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:20 ص
صدى البلد
وسام مختار
تعاني عدوية إبراهيم، 36 عاما، من مرض سرطان الدم، إضافة لإصابتها بالجلطة، مما جعلها غير قادرة على القيام بأى مهام يومية خاصة بها و بأبنائها.

وتقول في رسالتها من خلال شكاوى صدى البلد: أنا ست وحدانية وماليش اى حد فى الدنيا غير أبنائى اللى طلعت بيهم من الدنيا، وهما لسه صغيرين وانا ما بتحركش وماليش أى دخل يساعدنى على الظروف الصعبة اللى بمر بيها، ومش عارفة أعمل إيه فى حياتى دلوقتى، ياريت حد يهتم بشكوتي.

وتتابع محتاجة لعلاج، وبحتاج نقل الدم فكيس الدم الواحد بـ200 جنيه، وتناشد وزرارة الصحة علاجها على نفقة الدولة.
وناشدت من يرعب فى المساعدة التواصل على رقم 01289157557 .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


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