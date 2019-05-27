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بين الناس

مواطن لأهل الخير: النار أحرقت الشقة وأحتاج أثاثًا

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:57 ص
صدى البلد
وسام مختار
قال المواطن محمد محمود، البالغ من العمر 50 عاما، ويسكن فى زهراء عين شمس، إن شقته احترقت والنار أكلت كل شيء العفش والأجهزة والمطبخ والحمام.

وكتب فى رسالة بعث بها الى باب الشكاوى بموقع صدى البلد الاخباري: أنا رب أسرة أعمل بائعا فى محل وأعول 3 أبناء فى مراحل التعليم المختلفة وليس عندي أى دخل ثابت أو مصدر رزق أو معاش.

وناشد أهل الخير بمساعدته في شراء عفش البيت للتواصل مع الحالة الاتصال على رقم 01227236632.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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