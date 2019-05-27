مواطن لأهل الخير: النار أحرقت الشقة وأحتاج أثاثًا

قال المواطن محمد محمود، البالغ من العمر 50 عاما، ويسكن فى زهراء عين شمس، إن شقته احترقت والنار أكلت كل شيء العفش والأجهزة والمطبخ والحمام.



وكتب فى رسالة بعث بها الى باب الشكاوى بموقع صدى البلد الاخباري: أنا رب أسرة أعمل بائعا فى محل وأعول 3 أبناء فى مراحل التعليم المختلفة وليس عندي أى دخل ثابت أو مصدر رزق أو معاش.



وناشد أهل الخير بمساعدته في شراء عفش البيت للتواصل مع الحالة الاتصال على رقم 01227236632.



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