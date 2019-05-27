أهالي الخضرجى بدمياط يشكون من مياه الصرف الصحى

يشكو سكان منطقة الخضرجى بمحافظة دمياط ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار مياه الصرف الصحى بالمنطقة.



يقول زكى عوض فى رسالته : نشكو نحن اهالى المنطقة من انتشار مياه الصرف الصحى بشكل كبير الأمر الذي يبعث لنا ابشع الروائح بالاضافة الى انتشار الاوبئة الضارة، مناشدا المسئولين بضرورة حل المشكلة رأفة بالاهالى.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

