ورشة عمل بعنوان المردود الاقتصادي للاستثمار في البحث العلمي والابتكار بـ سياسة واقتصاد القاهرة





ومن المتوقع أن ينتج عن المشروع تطوير إطار متكامل لقياس وتقدير الانعكاسات الاقتصادية للبحث والابتكار.

ينظم مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ورشة عمل بعنوان "المردود الاقتصادي للاستثمار في البحث العلمي والابتكار" يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو.ويرأس الجلسة الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ويدير الحوار الدكتورة عادلة رجب مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.ويهدف هذا المشروع إلى تقييم وقياس الآثار المباشرة وغير المباشرة للاستثمار في البحث والتطوير والابتكار ومساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير الأساليب التحليلية والقياسية والنماذج الكمية المستخدمة فى قياس هذه الآثار.