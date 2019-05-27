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برلمان

لتهديدها حياة المواطن.. مطالب برقابة الأسواق لمنع استخدام أكياس البلاستيك

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:29 ص
اكياس بلاستكية
اكياس بلاستكية
حسن رضوان
أيدت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب ما طالب به رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان بوقف استخدام الأكياس البلاستيك لخطورتها على البيئة والصحة العامة وعدم تحللها واستخدام أكياس قابلة للتحلل.

وأضافت "شاكر" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هناك أنواعا عديدة ذات جودة رديئة الصنع من الأكياس البلاستكية تعتبر بمثابة مسرطن نشط يقضي على حياة المواطنين، إضافة إلى الزجاجات البلاستيكية التي تستخدم بشكل يومي تؤثر أيضا على صحة المواطنين والبيئة.

طالبت عضو لجنة الشئون الصحية، بالبرلمان، الحكومة بضرورة الرقابة على الأسواق لوقف استخدام هذه الأكياس واستبدالها باكياس قابلة للتحلل.

كان المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قد طالب بوقف استخدام الأكياس البلاستيك لخطورتها على البيئة والصحة العامة وعدم تحللها واستخدام أكياس قابلة للتحلل.

وأكد النائب في بيان له، أن الأكياس البلاستيكية مضرة للغاية، حيث أنها غير قابلة للتدوير وتستغرق مئات الأعوام لكي تتحلل وتنتهى كميات منها فى البحار والأنهار مما يعرض الكائنات المائية إلى النفوق.

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